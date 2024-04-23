1 eurodan ev satışları başladı! Yatırımcıların yeni gözdesi oldu

23 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:35

1 euro ya da 1 dolara ev… Kulağa şaka gibi gelse de Avrupa’nın pek çok kentinde uygulanan bir yöntemle neredeyse 35 liraya ev sahibi olmak mümkün. Dünya çapında viral olan sembolik ev satışlarına bir yenisi eklendi. İtalya’da kırsal kesimlerde sıklıkla karşılaşılan bu durum bu kez Fransa’da ortaya çıktı.

EV ALMAK HAYAL DEĞİL, HEM DE FRANSA’DA!

Fransa’da 1 eurodan satışa sunulan bu eve sahip olmak mümkün. Ancak bazı şartları da bulunuyor.

Fransa’da kırsal bir bölgede bulunan kimsenin ayak basmadığı terk edilmiş bu evler Bourges'a yaklaşık 45 km uzaklıktaki Saint-Amand-Montrond kasabasında bulunuyor.

BELEDİYE SATIŞA ÇIKARDI ANCAK ÖNEMLİ BİR ŞART VAR

828 metrekarelik bir ev belediye tarafından 1 euroya satışa çıkarıldı. Ev küçük kasabanın merkezinde yer alıyor. Ancak tabi ki bazı kusurları var. 12 yıldır kullanılmayan ev önemli bir tadilata ihtiyaç duyuyor. Evi alacak kişilerin bu kasabaya taşınması gerekiyor. Kasabanın nüfusu yaklaşık 9 bin kişi. İlanda, “Saint-Amand-Montrond’da yaşamayı planlayan ciddi adaylar" arandığı belirtiliyor.

PROGRAMIN AMACI ESKİ VE BOŞ BİNALARA YÖNELİK

Şehir planlamacısı Francis Blondieau, "Bu programın amacı eski binaların yenilenmesini teşvik etmek, boş ev sayısını azaltmak ve hepsinden önemlisi şehir merkezini canlandırmak" diyor.

UYGUN FİYATLI EVİN ÖZELLİKLERİ VE İSTENEN ŞARTLARI

İki katlı evin zemin katında bir mutfak, bir oturma odası ve bir tuvalet bulunuyor. Üst katta ise iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor. Mülkte ayrıca küçük bir avlu ve mülk sahiplerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yaşam alanına dönüştürülebilecek 16 m2'lik bir garaj bulunuyor.

BAŞVURULARDA YERLİ YABANCI ŞARTI YOK

Belediye yetkileri başvuruların 15 Haziran'a kadar alınacağını yerli/yabancı ayrımı olmadığını söylüyor. Bir seçici kurul Temmuz ayında toplanacak ve nihai seçim Eylül ayında belediye meclisi tarafından onaylanacak. Ancak alacak kişinin en az 10 yıl evde yaşaması isteniyor. Yani alıp kiraya vermek mümkün değil. Çünkü programın amacı yeni sahibinin mahallenin yaşamına katılması. Ayrıca yeni sahibi evi yenilemekle de yükümlü olacak.

YEREL USTALARLA ÇALIŞILACAK

Evin tadilatlarının ise 100 bin doları aşması bekleniyor. Alan kişinin tapu sonrası yenileme çalışmalarına 5 ay içinde başlaması ve Temmuz 2028′e kadar tamamlanması isteniyor. Mülkün yenilenmesi için mali yardım başvurusu imkanı sunuluyor. Bununla birlikte tadilat çalışmalarının yerel ustalar tarafından yapılması şartı da var. Bu, kasabada 1 euroya satılan 2. ev olacak. 2021'deki satışa 90'dan fazla kişi katılmış.