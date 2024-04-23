Yoldan geçenler sırayla yardıma koştu son anda yanan araçtan böyle kurtardılar

23 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:05

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Minnesota'nın başkenti Saint Paul'de yanan araçta mahsur kalan sürücü son anda kurtarıldı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bariyere çarparak, kaza yapan araç alev aldı.

Aracın sağ tarafı alev içinde kaldı, sol tarafında ise bariyer bulunması nedeniyle kapıları açılmadı. Yoldan geçenler, sırayla yardıma koştu ve kapıları açmak için uğraştılar.

CAM KIRILDI VE SÜRÜCÜ KURTARILDI

En az 5 kişi kapıyı zorlayarak açmayı denerken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırmayı başardı. Sürücü camın kırılmasının ardından hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı.

Sürücünün kurtarılmasından kısa bir süre sonra aracın tamamı alevlere teslim oldu.

Sürücünün sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.