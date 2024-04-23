Umuda yolculuk yine faciayla bitti: Manş Denizi'ni geçmek istemişlerdi

23 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:27

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan 110 göçmenin bulunduğu teknede 3'ü erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, teknenin yerel saatle 05.00 civarında Wimereux kasabasından yola çıktığı aktarıldı.

Denizde başlatılan arama-kurtarma operasyonunun sürdüğü ifade edilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

''BU TRAJEDİLER DURMALI''

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, 5 göçmenin ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu trajedilerin durması gerekiyor. Hükümet bu ticareti sona erdirmek, tekneleri durdurmak ve sonuçta insan kaçakçılığı çetelerinin iş modelini kırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, böylece artık hayatları riske atmıyorlar.''

MANŞ DENİZİ'NDE GÜÇLÜ AKINTILAR VAR

Öte yandan, dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde görülen güçlü akıntılar, tekneler için geçişi tehlikeli hale getiriyor. Manş Denizi'nde en son 3 Mart'ta 7 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı yüklü göçmen teknesinin alabora olması hayatını kaybetmişti.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'ne göre geçtiğimiz yıl Manş Denizi'nde 12 göçmen hayatını kaybetti.