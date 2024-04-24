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24 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:18

Ülkeyi karıştıran yiyecek yasağı! Tartışmalar başladı

İtalya'nın meşhur yiyecekleri pizza ve dondurma gibi paket yiyeceklerin satışının Milano'da yasaklanacağı duyuruldu. Halk, bu yasağın sebebine anlam veremedi, belediye başkan yardımcısı açıklamada bulundu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Ülkeyi karıştıran yiyecek yasağı! Tartışmalar başladı

İtalya'nın Milano kentinde ülkenin meşhur yiyecekleri için yasak kararı tartışılıyor. Dondurma ve pizza gibi paket yiyeceklerin satışının yasaklanacağı duyurusu tepkilere neden oldu. Eğer tasarı, parlamentodan geçerse, yürürlüğe girecek.

HALK YASAĞA TEPKİLİ

İtalyanlar, bu tasarıya karşı tepkili, yasağın sebebinin anlaşılamadığı ve gereksiz bir kısıtlama yapıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren halk, hayat tarzlarına müdahale edildiğini hatta geleneklerine karışıldığını öne sürdü. 

Ülkeyi karıştıran yiyecek yasağı! Tartışmalar başladı - 1. Resim

Belediye Başkan Yardımcısı Marco Granelli, "Amacımız, sosyalleşme ve eğlence ile şehir sakinlerinin huzur ve sükuneti arasında bir denge oturtabilmek" diye konuştu. 

SEBEP AKTİF GECE HAYATI

Yasak kesinleşirse, Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor. 

Şehir yetkilileri, Milano'nun aktif gece hayatının birçok şehir sakinini uyutmadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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