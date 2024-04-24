Ülkeyi karıştıran yiyecek yasağı! Tartışmalar başladı

24 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:18

Ölüme neden olan sır! Köpek ısırdı kimseye söylemedi sadece 2 ay yaşadı

Ölüme neden olan sır! Köpek ısırdı kimseye söylemedi sadece 2 ay yaşadı

İtalya'nın Milano kentinde ülkenin meşhur yiyecekleri için yasak kararı tartışılıyor. Dondurma ve pizza gibi paket yiyeceklerin satışının yasaklanacağı duyurusu tepkilere neden oldu. Eğer tasarı, parlamentodan geçerse, yürürlüğe girecek.

HALK YASAĞA TEPKİLİ

İtalyanlar, bu tasarıya karşı tepkili, yasağın sebebinin anlaşılamadığı ve gereksiz bir kısıtlama yapıldığı belirtiliyor. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren halk, hayat tarzlarına müdahale edildiğini hatta geleneklerine karışıldığını öne sürdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Marco Granelli, "Amacımız, sosyalleşme ve eğlence ile şehir sakinlerinin huzur ve sükuneti arasında bir denge oturtabilmek" diye konuştu.

SEBEP AKTİF GECE HAYATI

Yasak kesinleşirse, Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Şehir yetkilileri, Milano'nun aktif gece hayatının birçok şehir sakinini uyutmadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.