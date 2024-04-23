Ülkeler arası skandal hata! Cenaze kayıplara karıştı

23 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:01

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Kanada'da hayatını idame ettiren Miriam Jarjour, 22 Mart'ta Küba'da tatildeyken hayatını kaybetti. Miriam'ın kızı Faraj Allah Jarjour, babasının cenazesini alabilmek için yetkililerle iletişime geçti.

Jarjour, Kanada Konsolosluğunun talimatı doğrultusunda cenazenin getirilmesi için 7 bin 300 dolar ödedi. Fakat Kanada'ya ulaşan tabuttan Miriam'dan 20 yaş genç bir Rus'un cansız bedeni çıktı.

''NEREDE BENİM BABAM?''

Kanada Konsolosluğuyla tekrar iletişime geçen Faraj, ''Nerede benim babam?'' diyerek isyan etti.

Babasının Küba'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Faraj, babasının cansız bedeninin sıcak hava altında 8 saat bir şezlongun üzerinde bekletildiğini ardından ise Havana'ya götürüldüğünü söyledi. Fakat söz konusu tarihten bu yana Jarjour'un cenazesinin akıbeti bilinmiyor.

Faraj şimdilerde babasının cenazesini bulabilmek için çaresizce yetkilileri arıyor.