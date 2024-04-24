Uçak pistinde timsahla kavga!

24 Nisan 2024 12:28 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:29

Florida'da bulunan MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir uçağın tekerleğinin yanında timsah gören görevliler neye uğradıklarını şaşırdılar. Üsse nasıl girdiği bilinmeyen 3 metrelik timsah için ekipler seferber oldu.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na uçak pistinde bir timsah olduğuna dair ihbar bildirildi. Ekipler, hava kuvvetleri üssüne doğru yola çıktı ve vardıklarında timsahla kavgaları başladı.

Timsahı pistten çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekip, inatçı timsahı yerinden kımıldatmakta oldukça zorlandılar. Fox35'in haberine göre, o anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

TİMSAH NEHRE BIRAKILDI

Ekip, timsahın pistten çıkarılarak, Hillsborough Nehri'ne nakledildiğini bildirdi.

MacDill Hava Kuvvetleri Üssü sosyal medyada şunları yazdı:

"En yeni dişlek havacımız üs dışında daha uygun bir ortama taşındı. Yardımı için FWC'ye özellikle teşekkürler.''