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24 Nisan 2024 12:28 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:29

Uçak pistinde timsahla kavga!

ABD'nin Florida eyaletinde yine bir timsah alarmı verildi. Bu kez yer MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'ydü. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Florida'da bulunan MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir uçağın tekerleğinin yanında timsah gören görevliler neye uğradıklarını şaşırdılar. Üsse nasıl girdiği bilinmeyen 3 metrelik timsah için ekipler seferber oldu. 

Uçak pistinde timsahla kavga! - 1. Resim

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na uçak pistinde bir timsah olduğuna dair ihbar bildirildi. Ekipler, hava kuvvetleri üssüne doğru yola çıktı ve vardıklarında timsahla kavgaları başladı. 

Uçak pistinde timsahla kavga! - 2. Resim

Timsahı pistten çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekip, inatçı timsahı yerinden kımıldatmakta oldukça zorlandılar. Fox35'in haberine göre, o anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

Uçak pistinde timsahla kavga! - 3. Resim

TİMSAH NEHRE BIRAKILDI

Ekip, timsahın pistten çıkarılarak, Hillsborough Nehri'ne nakledildiğini bildirdi.

MacDill Hava Kuvvetleri Üssü sosyal medyada şunları yazdı:

"En yeni dişlek havacımız üs dışında daha uygun bir ortama taşındı. Yardımı için FWC'ye özellikle teşekkürler.''

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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