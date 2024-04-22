22 Nisan 2024 22:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:07
Tayvan'da peş peşe 2 deprem!
Son dakika haberi... Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6.1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu. 3 Nisan'da şehirde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan'ın Hualien şehrinin güneydoğusunda iki sarsıntı tespit ettiğini duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntılar, 6 dakika arayla gerçekleşti ve sırasıyla 6,1 ve 6 büyüklüğünde ölçüldü.
İlk raporlara göre, bu depremlerden ötürü herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.
3 NİSAN'DA 7.2 İLE SARSILMIŞLARDI
Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.
Kaynak: TGRT Haber