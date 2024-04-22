Tayvan'da peş peşe 2 deprem!

22 Nisan 2024 22:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:07

Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti'ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca bakın nasıl tepki verdi

Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti'ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca bakın nasıl tepki verdi

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan'ın Hualien şehrinin güneydoğusunda iki sarsıntı tespit ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntılar, 6 dakika arayla gerçekleşti ve sırasıyla 6,1 ve 6 büyüklüğünde ölçüldü.

İlk raporlara göre, bu depremlerden ötürü herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

3 NİSAN'DA 7.2 İLE SARSILMIŞLARDI

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.