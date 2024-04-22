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22 Nisan 2024 22:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:07

Tayvan'da peş peşe 2 deprem!

Son dakika haberi... Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6.1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu. 3 Nisan'da şehirde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Tayvan&#039;da peş peşe 2 deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan'ın Hualien şehrinin güneydoğusunda iki sarsıntı tespit ettiğini duyurdu. 

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntılar, 6 dakika arayla gerçekleşti ve sırasıyla 6,1 ve 6 büyüklüğünde ölçüldü.

İlk raporlara göre, bu depremlerden ötürü herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Tayvan'da peş peşe 2 deprem! - 1. Resim

3 NİSAN'DA 7.2 İLE SARSILMIŞLARDI 

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti. 

Kaynak: TGRT Haber
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