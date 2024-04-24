Tansiyon yeniden yükseliyor! İran lideri Reisi'den tehdit: İsrail'i yok ederiz

24 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:52

Orta Doğu'da İsrail-Hamas savaşı nedeniyle yüksek olan tansiyon, İran-İsrail çatışmalarıyla zirveye taşındı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in İran topraklarına büyük çaplı bir saldırı düzenlemesi durumunda iki ülke arasındaki dinamiklerin kökten değişeceğini söyledi. Reisi, bir de tehditte bulunarak, ''Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmaz'' dedi.

İran'ın resmi IRNA haber ajansında yer alan habere göre, Reisi dün Lahor'da yaptığı konuşmada "İran İslam Cumhuriyeti Filistin direnişini onurlu bir şekilde desteklemeye devam edecek" dedi.

İSRAİL'İN İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI

İran'ın 'şüpheli cisim' açıklamasına İsrail'den uçaktan bırakılan roketler açıklaması gelse de Tahran yönetimi bu iddiayı reddetmişti. İran, İsrail'in saldırıda '3 mini İHA' kullandığını öne sürmüştü.

İran basını, 19 Nisan sabahı İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

İsfahan'daki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini yazmıştı.