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23 Nisan 2024 23:52 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 23:52

Rus bakan yardımcısı gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rus bakan yardımcısı gözaltına alındı

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, “Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" denildi.

Rus bakan yardımcısı gözaltına alındı - 1. Resim

ÖNCEDEN BİLGİ GEÇİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan İvanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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