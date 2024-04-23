23 Nisan 2024 23:52 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 23:52
Rus bakan yardımcısı gözaltına alındı
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, “Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" denildi.
ÖNCEDEN BİLGİ GEÇİLDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan İvanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı