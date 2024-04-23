Ölüme neden olan sır! Köpek ısırdı kimseye söylemedi sadece 2 ay yaşadı

23 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:22

Filipinler'de yaşayan 13 yaşındaki Jamaica Star Seraspe, okuldan eve dönerken bir köpek tarafından ısırıldı. Yarayı fark eden ailesine metal tellere sürttüğüne dair açıklama yapan Seraspe, iki ay sonra hastalandı.

''ANİDEN ZAYIFLADI, AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKIYORDU''

Yüksek ateş, sırt ağrısı, yorgunluk ve su içmede zorluk yaşamaya başlayan çocuk, köpek saldırısına ailesine itiraf etmek zorunda kaldı.

Annesi Roselyn Saraspe, yaşadıklarına dair, ''Neden daha önce söylemediğini sorduğumda sürekli özür diliyordu. Ölüp ölmeyeceğini soruyordu. Aniden zayıflamaya ve ağzından köpükler çıkarmaya başladı. Ölümünü kabullenemiyorum" dedi.

Acil olarak hastaneye kaldırılan Seraspe sadece 1 gün daha yaşadı ve virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

KÖPEK ISIRDIĞINDA NELER YAPILMALI?

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Muntinlupa Şehri sağlık görevlisi Dr. Juancho Bunyi şunları söyledi:

"Yara 10 dakika boyunca akan su ile kuvvetlice yıkanmalıdır. Antiseptik, alkol veya iyot yaranın üzerine bolca dökülmeli. Virüs beyne giderken ateş, baş ağrısı, deliryum ve hidrofobi gibi semptomların ortaya çıkması günler, haftalar veya aylar alabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, klinik kuduz nedeniyle hayatta kalan insan vakalarının sayısı 20'den az."