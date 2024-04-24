Ölüm ve açlığa mahkum Gazze'de insanlık dışı görüntüler... Yardım kolileri için birbirlerini ezdiler

24 Nisan 2024 06:38 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 06:39

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı vahşi abluka ve ağır bombardımanı devam ederken Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardımlar bırakıldı. Yardımların paraşütle inişi, Gazze kentinden görüntülenirken ortaya insanlık onurunu zedeleyen görüntüler çıktı.

GIDAYA ULAŞMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Bombalamalar nedeniyle adeta moloz yığınına dönüşen yerleşim birimlerinin arasında yardım kolilerini bekleyen binlerce Filistinli, uçakların paraşütle attığı insani yardım malzemelerine ulaşmak için kıyasıya bir yarışa girdi.

Kolilerin indiği yerlerde büyük kalabalıklar oluşurken, insanlar gönderilen gıdalardan pay alabilmek için birbirlerinin üzerine çıktı. Ortaya çıkan üzücü görüntü Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.

SOYKIRIMDA SON BİLANÇO

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne kanlı bombardımanlarla sürdürdüğü katliam zincini bir soykırım girişimine dönüştü. Bugüne kadarki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 151'e, yaralı sayısının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi. Ölenlerin büyük kısmını çocuk ve kadınlar oluşturdu.