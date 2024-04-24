Ölüm ve açlığa mahkum Gazze'de insanlık dışı görüntüler... Yardım kolileri için birbirlerini ezdiler
İsrail'i Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve düzenlediği saldırılar devam ederken Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardımlar atıldı. Açlığın pençesindeki insanlar paraşütle yere inan yardım kolilerine ulaşmak için birbirleri ezdi. Ortaya yürek burkan görüntüler çıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı vahşi abluka ve ağır bombardımanı devam ederken Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardımlar bırakıldı. Yardımların paraşütle inişi, Gazze kentinden görüntülenirken ortaya insanlık onurunu zedeleyen görüntüler çıktı.
GIDAYA ULAŞMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞ
Bombalamalar nedeniyle adeta moloz yığınına dönüşen yerleşim birimlerinin arasında yardım kolilerini bekleyen binlerce Filistinli, uçakların paraşütle attığı insani yardım malzemelerine ulaşmak için kıyasıya bir yarışa girdi.
Kolilerin indiği yerlerde büyük kalabalıklar oluşurken, insanlar gönderilen gıdalardan pay alabilmek için birbirlerinin üzerine çıktı. Ortaya çıkan üzücü görüntü Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.
SOYKIRIMDA SON BİLANÇO
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne kanlı bombardımanlarla sürdürdüğü katliam zincini bir soykırım girişimine dönüştü. Bugüne kadarki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 151'e, yaralı sayısının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi. Ölenlerin büyük kısmını çocuk ve kadınlar oluşturdu.