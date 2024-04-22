Kudüs'te araç kalabalığın arasına daldı yayaları ezdi!
Kudüs'te bir araç, caddede yürüyen insanların arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı olayda şüpheliler kaçtı. Olay yerinde ise silah bulunduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Kudüs'te bir araç, kalabalığın arasına daldı. İsrail polisi, Kudüs'te caddede yürüyen 3 kişinin araç çarpması sonucu yaralandığını duyurdu.
Araçta bulunan 2 şüpheli kaçtı. Olay yerinde silah bulunduğu ifade edildi.
Bölgeyi kapatan İsrail güçleri, incelemelerde bulundu.
İSRAİL GÜÇLERİ EVLERE BASKIN DÜZENLİYOR
İsrail ordusu, "araçla ezme girişiminde bulundukları" iddiasıyla Kudüs'te gözaltına aldığı 2 Filistinlinin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil'deki bazı mahallelere baskın düzenledi.
Kudüs'te araçla ezme girişiminde bulundukları iddia edilen Filistinli Mutez Galeme ile Hatim Kavasime'nin El Halil'deki evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, bu kişilerin ailelerini açık alanda sorguladığı belirtildi.