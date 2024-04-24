Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı

24 Nisan 2024 08:50 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:00

Afrika üzerinden komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen çöl tozu, ülkeyi turuncuya boyadı. Rüzgarlarla taşınan çöl tozu nedeniyle gökyüzünün rengi değişti.

YETKİLİLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

ÇAMURLU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.