Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı
24 Nisan 2024 08:50 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:00

Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı

Afrika'dan gelen çöl tozu, Yunanistan'ı turuncuya boyadı. Yetkililer, pencereleri kapalı tutma ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Afrika üzerinden komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen çöl tozu, ülkeyi turuncuya boyadı. Rüzgarlarla taşınan çöl tozu nedeniyle gökyüzünün rengi değişti. 

Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı - 1. Resim

YETKİLİLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı - 2. Resim

Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

Komşu turuncuya boyandı! Pencereleri kapatın, maske takın uyarısı - 3. Resim

ÇAMURLU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...