İsrail'e 26 milyarlık desteğe ABD Kongre üyelerinden tepki: "Cinayetlere ortaklık!"

22 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:07

7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırım girişiminde İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD, bir tarihe kazınacak skandala daha imza attı. Kabul edilen ve İsrail'e 26 milyar dolar değerinde yardım yapılmasını içeren paketi 20 Nisan'da kabul eden ABD Kongresi'ne Temsilciler Meclisi üyelerinden tepki yağdı

Meclis'in ilk Müslüman kadın üyelerinden biri olan Ilhan Omar, kararı, "Halihazırda kötü ve korkunç olan insani durumu daha da kötüleştiren koşulsuz askeri yardımı desteklemiyorum. Filistinlilere yönelik soykırım devam ederken İsrail ordusuna açık çek vermek vicdansızlıktır" dedi.

Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunmaya devam edeceğini belirten Omar, aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu sivil kayıplarının yaşanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

JACKSON: İLK İCRAATI VAHŞİ CİNAYETLER

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da paketin kabul edilmesini, İsraille suç ortaklığı olarak nitelendirdi ve "Dökülen kan dayanılamayacak kadar fazla. Kongre'de Netanyahu rejiminin yeniden silahlandırılması lehinde oy kullanılmasının üzerinden az bir süre geçti ve ilk icraatı Gazze'de daha fazla masum çocuğa karşı vahşi cinayetler işlemek oldu. Amerikan yapımı füzeler sipariş verilecek ve Netanyahu'ya teslim edilecek. Daha sonra da açlık çeken halka Amerikan yemekleri ulaştırılacak" yorumunu yaptı.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA YAPILANLARA BENZİYOR

Diğer tepkiler şöyle:

Kongre üyesi Delia Ramirez: "Netanyahu'nun ölüm ve yıkım kampanyasına destek için yapılan oylamadan bir gün sonra İsrail, güvenli bölge olması gereken Refah'ı bombaladı."

Kongre üyesi Pramila Jayapal "İsrail yardımları Irak ve Afganistan'a yapılanlara benziyor. O anda bu savaşları durdurmak çok zor. 'Daha sonra da bunu yapmamalıydık' diyoruz. (Washington Post)"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro: "Amerika'nın Netanyahu'nun Gazze'deki savaşına açık çek vermesini istemiyorum."

Kongre üyesi Becca Balint: "Netanyahu hükümetine bu aşamada daha fazla silah vermek Gazze'nin tamamen yok edilmesine göz yummak anlamına gelir. Bu da bölgesel savaş başlatma riski taşıyor."