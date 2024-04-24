İsrail'den soykırıma desteği için ABD'ye teşekkür: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

24 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:53

ABD'den soykırıma destek paketine onay! İsrail'e 26 milyar dolar daha gidiyor

ABD'den soykırıma destek paketine onay! İsrail'e 26 milyar dolar daha gidiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD Senatosu'nun, daha büyük bir dış yardım paketinin parçası olarak İsrail'e 26 milyar dolarlık ABD askeri yardımını onaylamasını kutladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Katz, yasama meclisinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerine seslenerek “İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"SARSILMAZ BAĞLILIK" VURGUSU

Katz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'e yardım paketini, bu gece iki partiden de ezici bir çoğunlukla kabul ettiği için ABD Senatosu'na teşekkür ediyorum. Hamas'ın 7 Ekim'deki barbar terör saldırısının 200. gününü kutlarken, İsrail ve ABD terörle mücadelede, demokrasiyi ve ortak değerlerimizi savunmak için birlikte duruyor.

Kongre'nin her iki kanadından da geçen İsrail yardım paketi, ittifakımızın gücünün açık bir kanıtıdır ve tüm düşmanlarımıza güçlü bir mesaj göndermektedir. İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığınız için."

SCHUMER VE MCCONELL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Katz paylaşımın New York Senatörü ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lider Mitch McConnell'a ayrıca teşekür ederek "İsrail-ABD stratejik ortaklığı bozulamaz" dedi.