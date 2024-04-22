İsrail istihbaratında deprem! 7 Ekim başarısızlığını kabul edip istifa etti

22 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:37

İsrail istihbaratında deprem niteliğinde bir gelişme yaşandı. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunda istihbarat zaafı olduğu gerekçesiyle eleştirilen İsrail Asker İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva görevini bıraktı.

Söz konusu açıklama İsrail ordusundan geldi. Açıklamada, Tümgeneral Haliva'nın istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu belirtildi. Ancak İsrail ordusunda yerine geçecek ismin belirlenmesi gerektiği için Haliva'nın istifasının ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.

"SORUMLULUĞUMU KABUL EDİYORUM"

Aharon Haliva, istifa mektubunda sorumluluğunu kabul edip şu ifadeleri kullandı:

"Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum."

7 EKİM SONRASI İLK ÜST DÜZEY İSTİFA

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarına neden olan başarısızlıklara ilişkin ordu için soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat vermişti.

İsrail ordusu tarafından mart ayında yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği belirtilmişti.

Söz konusu soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı kaydedilmişti.