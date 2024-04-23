23 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:07
İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü
Malezya'daki geçit töreni provası sırasında facia yaşandı. İki askeri helikopter havada çarpıştı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopter, havada çarpıştı. Faciaya dair Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.
10 GÖREVLİ ÖLDÜ
Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli hayatını kaybetti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı