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23 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:07

İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü

Malezya'daki geçit töreni provası sırasında facia yaşandı. İki askeri helikopter havada çarpıştı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopter, havada çarpıştı. Faciaya dair Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açıklama yaptı.

İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü - 1. Resim

Açıklamada, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü - 2. Resim

10 GÖREVLİ ÖLDÜ

Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli hayatını kaybetti.

İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü - 3. Resim

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İki askeri helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda kişi öldü - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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