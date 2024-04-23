Gazze'de Refah'a saldırı hazırlığı! İsrail inkar etse de fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı

23 Nisan 2024 13:48 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:22

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 200. günde de devam ederken Refah'a saldırı için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah'a bombalar yağdırmaya hazırlanan İsrail, Han Yunus şehrinde yeni bir çadır yerleşkesi inşa ediyor.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarına göre, çadır yerleşkesi, İsrail ordusu tarafından defalarca hedef alınan Han Yunus’un batısında 16 Nisan’da inşa edilmeye başlandı.

21 Nisan'da çekilen uydu fotoğrafında da çadır yerleşkesinin büyüdüğü görülüyor.

İSRAİL REDDEDİYOR!

İsrail ordusu, söz konusu çadır yerleşkesinin inşasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı.

Haaretz gazetesi, herhangi bir atıf yapmadan paylaştığı haberinde, İsrail’in olası Refah saldırısı sebebiyle çadır kentin Mısır tarafından inşa edildiğini savundu.

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti.

Çekilmenin ardından, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 487 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 284 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.