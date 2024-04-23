Gazze katliamında WhatsApp'ın payı var! İsrail 'açığı' öldürmek için kullanıyor

23 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:03

''Filistin için Teknoloji''den Paul Biggar'ın ortaya çıkardığı raporlar Gazze'deki katliamda WhatsApp'ın payı olduğunu ortaya çıkardı. İsrail'in yapay zeka destekli sistemi Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor.

WHATSAPP GRUBUNA DAHİL OLMAK YETİYOR

Raporlar, İsrail'in yapay zeka sisteminin WhatsApp sayesinde ''aramak için tasarlandığını'' ortaya çıkardı. Yazılım mühendisi Paul Biggar, gözden kaçırılan en önemli ayrıntının WhatsApp'ın işin içine dahil olması olduğunu belirtiyor. Sistem, bir kişinin ya da bir şüpheli militanın WhatsApp grubunda bulunup bulunmadığıyla alakalı, bu şekilde çalışıyor.

'UÇTAN UCA' ŞİFRELEME ŞÜPHELERLE DOLU

WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. 'Mahremiyet' temelli olması gereken mesajlaşma platformunun bu açığı, 'uçtan uca' şifreleme yöntemine dair şüphelerin de oluşmasına neden oldu.

Biggar, WhatsApp'ın ana şirketi Meta'yı sadece katliama ortaklıkla değil, uluslararası insancıl hukuku da ihlal etmekle suçladı.

FACEBOOK DA İSRAİL YANLISI

Meta'nın (eski adıyla Facebook) Filistinli ve Filistin yanlısı seslerin bastırılmasına yardımcı olması da dikkat çeken bir başka noktaydı. Platform, İsrail ve Siyonist anlatılara karşı muhalifleri susturmak için önemli adımlar attığı için uzun süredir eleştiriliyor. Bu tedbirler arasında, Filistinlilere karşı soykırımı teşvik eden reklamlara izin verilmesi ve hatta 'Siyonist' kelimesinin nefret söylemi olarak işaretlenmesine çalışılması da yer alıyor.

WHATSAPP SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Raporun doğruluğunu sorgulayan bir WhatsApp sözcüsü, suçlamaları reddederek şu açıklamada bulundu:

"Bu raporların doğru olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. WhatsApp'ın arka kapısı yoktur ve hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. Meta, on yılı aşkın bir süredir tutarlı şeffaflık raporları sunuyor ve bu raporlar, WhatsApp bilgilerinin istendiği sınırlı durumları da içeriyor. İlkelerimiz katıdır; kolluk kuvvetlerinin taleplerini yürürlükteki yasalara göre ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlarla tutarlı bir şekilde inceliyor, doğruluyor ve yanıtlıyoruz. Bir sonraki raporumuz önümüzdeki ay zamanında gelecek. Gizliliğin uçtan uca şifrelemeden çok daha fazlası olduğu konusunda hemfikiriz; bu nedenle elimizdeki sınırlı bilgileri korumak için çok çalışıyoruz ve insanların bilgilerini korumak için daha fazla özellik geliştirmeye devam ediyoruz."