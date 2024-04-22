Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'ta! Kritik ziyarette büyük sürprizler

22 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 20:39

Canlı Anlatım Özeti CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERBİL'DE

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA TARİHİ İŞ BİRLİĞİ

SUDANİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

BARZANİ'DEN TÜRKÇE AÇIKLAMA

ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI ES-SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

ANA GÜNDEM KONUSU TERÖR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD İLE GÖRÜŞTÜ

ERDOĞAN BAĞDAT'TA

IRAK HALKI ZİYARETTEN MEMNUN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİTTİ

IRAK'TA SIKI HAZIRLIK

ZİYARET 'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

22.04.2024 20:31

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERBİL'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı IKYB Başkanı Neçirvan İdris Barzani karşıladı.

22.04.2024 16:55

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA TARİHİ İŞ BİRLİĞİ

Irak Başbakanı Sudani'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile tarihi iş birliğine dikkat çekti:

''Irak ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bunu bir kez daha teyit ettik.''

''Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın başbakan ile birlikte altına imza attığımız ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor.''

''Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik. Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta imzalanan metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken yeni iş birliği imkanlarını da beraberinde getirecek.''

''Cumhurbaşkanı Reşit ve Başbakan Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi geniş bir yelpazede ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan PKK ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.''

''Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki varlığının sonlanacağına olan güçlü inancımı paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu konuda atacağı adımlarda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ ile mücadele de görüştüğümüz konulardan biri oldu.''

22.04.2024 16:50

SUDANİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Sudani, Gazze'de yaşananlar için "Acil bir ateşkes öneriyoruz. İnsani yardımların oluşması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

22.04.2024 16:21

KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalardan birinin 'Kalkınma Yolu Anlaşması' olduğu belirtildi.

22.04.2024 15:55

BARZANİ'DEN TÜRKÇE AÇIKLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Irak ziyareti kapsamında "Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu" belirtti.

Barzani, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulundu.

Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."

22.04.2024 15:15

IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD, TÜRK BAKANLARLA SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Reşid, heyette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile selamlaştı.

22.04.2024 14:30

ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI ES-SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

22.04.2024 14:27

ANA GÜNDEM KONUSU TERÖR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirten Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD İLE GÖRÜŞTÜ

22.04.2024 13:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

22.04.2024 12:00

ERDOĞAN BAĞDAT'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

22.04.2024 11:30

IRAK HALKI ZİYARETTEN MEMNUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyaretinin ikili ilişkilerin olumlu seyrini gösterdiğini belirten Iraklılar, ziyaretle birlikte başta ekonomi alanında olmak üzere ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyor.

Ziyaretin, ülkenin kalkınmasına ve daha fazla Türk firmalarının burada iş yapmasına vesile olmasını temenni eden Iraklılar, terörle mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliğinin gelişmesi beklentisini taşıyor.

22.04.2024 09:45

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti. Atatürk Havalimanı'ndan, saat 09.15'te uçakla Irak'a hareket eden Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.

22.04.2024 01:00

IRAK'TA SIKI HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıllık aranın ardından bugün Irak'a gidiyor. İyi ayaklı ziyarette Erdoğan, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

Şehirlerin birçok yerine Türk bayrakları asıldı, sıkı bir hazırlık var.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

21.04.2024 22:53

ZİYARET 'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak’a yağacağı resmi ziyaret öncesi Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi açıklamalarda bulundu. El-Avadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkent Bağdat’a yapacağı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, ziyarette Irak-Türkiye ilişkilerine önemli bir rota çizecek yaklaşık 25 mutabakat zaptı ile 2 anlaşmanın da imzalanacağını söyledi.

''BİRÇOK KONUDA BÜYÜK SÜRPRİZLER OLACAK''

Ziyaretin daha önce eşi benzeri olmadığını ileri süren el-Avadi, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti, Irak-Türkiye ilişkilerini büyük ölçüde ilerletecek. Bu dediklerimiz ziyareti büyütmeyi amaçlamıyor, bu bir gerçektir ve yarın herkes görecektir. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları iki ülke arasındaki ilişkilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Ziyarette özellikle su, güvenlik, ekonomi ve Kalkınma Yolu Projesi konularında büyük sürpriz olacak.''

Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra Bağdat’a yapacağı ziyaretin büyük bir önem taşıdığının altını çizen el-Avadi, “Bu ziyaret için son yıllarda iki ülke arasındaki ortak komisyonlar, ekonomik, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarını yürütmüştü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak’ı ziyaret etmişti.

Yer: Irak