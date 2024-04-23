Çöp dağında yangın! Halk zehirli havayı soluyor, ciddi sağlık sorunları kapıda

23 Nisan 2024 13:27 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:42

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 40'tan fazla futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ve 65 metre yüksekliğe çıkan Ghazipur çöp sahası sıcaklıkların yükselmesiyle alev aldı. Yangın 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Hindistan'da bu durum alışıldık olsa da birçok sağlık sorununu tetikliyor. Çöp dağındaki yangın, zehirli duman tabakasının gökyüzünü kaplamasına neden oluyor. Yerel halk, gözlerini açık tutamadığını, nefes almakta güçlük çektiğini ifade ediyor.

Yangının yanından arabayla geçen bir kişi, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı:

''Az önce arabayla Ghazipur çöp sahasını saran korkunç yangının yanından geçtim! Bu tür patlak veren yangınların kontrol altına alınması zordur, atık yönetimiyle ilgili politika ve uygulamalarımızdaki sistemik başarısızlığı gözler önüne seriyor.''

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, çöp sahasından çıkan zehirli dumanın solunmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Birds Clinic'te kıdemli göğüs hastalıkları danışmanı Dr. Shivakumar K., The Indian Express'e verdiği röportajda, "Çöp sahası yangınlarından çıkan dumanın solunması, solunum yolunda anında tahrişe neden olarak öksürük, hırıltılı ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir" dedi.

''DELHİ HÜKÜMETİ BAŞARISIZ OLDU''

Muhalefette bulunan Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP), halihazırda yolsuzluk suçlamasıyla hapiste tutulan Delhi eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal'i, yönetiminin çöplüğü temizlemekteki "başarısızlığı" nedeniyle sertçe eleştirdi.

BJP sözcüsü RP Singh, "Delhi hükümeti başarısız oldu" dedi.

Öte yandan Hindistan şehirleri her yıl 62 milyon ton atık üretiyor ve mevcut tahminlere göre bu rakam 2030'a kadar 165 milyona ulaşacak.