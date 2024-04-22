Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi! 21 kişi öldü 

22 Nisan 2024 05:04 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 05:05

Birbirinden değişik kavga ve ölümlerin yaşandığı Nijerya'da bu kez çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi. Plateau eyaletinde meydana gelen olayda 21 kişi hayatını kaybetti.

Mwaghavul Gençlik Hareketi'nin Ulusal Başkanı Sunday Dankaka, yerel basına yaptığı açıklamada, Mangu ve Kuru bölgelerinde çobanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

21 KİŞİ ÖLDÜ, EVLER KÜL OLDU

Dankaka, bu saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca, birçok evin tamamen yandığını ve çok sayıda kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Son olarak, ocak ayında Mangu bölgesinde yaşanan çatışmalarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.