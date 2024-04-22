22 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:55
Botları bozulan gençlerin acı sonları! Cesetteki yara izleri gerçeği ortaya çıkardı
Avustralya'daki Torres Boğazı sularında acı bir olay yaşandı. Botu bozulan iki çocuk, kıyıya yüzerek varmaya çalışırken timsah saldırısına uğradılar. Henüz sadece birinin cesedine ulaşılabildi.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Avustralya'daki Torres Boğazı'nda botları bozulan iki çocuk, Saibai Adası'na yüzmeye çalıştılar. 13 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuklardan büyük olanın cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cansız bedenindeki yara izleri, timsah saldırısı olduğunu doğruladı.
YÜZEREK ADAYA ULAŞMAK İSTEMİŞLER
Müfettiş Anthony Moynihan tarafından medyaya yapılan açıklamada, "Çocukların Saibai Adası'ndan bir botla yola çıktığı ve adaya geri dönmeden önce motor sorunu yaşadıkları anlaşıldı. Suya atlayıp 500 metre yüzerek adaya geri dönmeye karar vermişler" ifadelerine yer verildi.
TİMSAH İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK
Çevre, Bilim ve Yenilik Bakanlığı, soruşturmaya devam ettiklerini açıklarken, yerel topluluğun olaya karışan timsahın doğadan uzaklaştırılmasını talep ettiğini de doğruladı
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri