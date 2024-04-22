Botları bozulan gençlerin acı sonları! Cesetteki yara izleri gerçeği ortaya çıkardı

22 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:55

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Evsiz gibi yaşayıp 1 yılda 1 milyon dolar biriktirecekti! Felaketin eşiğinden döndü

Avustralya'daki Torres Boğazı'nda botları bozulan iki çocuk, Saibai Adası'na yüzmeye çalıştılar. 13 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuklardan büyük olanın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cansız bedenindeki yara izleri, timsah saldırısı olduğunu doğruladı.

YÜZEREK ADAYA ULAŞMAK İSTEMİŞLER

Müfettiş Anthony Moynihan tarafından medyaya yapılan açıklamada, "Çocukların Saibai Adası'ndan bir botla yola çıktığı ve adaya geri dönmeden önce motor sorunu yaşadıkları anlaşıldı. Suya atlayıp 500 metre yüzerek adaya geri dönmeye karar vermişler" ifadelerine yer verildi.

TİMSAH İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Çevre, Bilim ve Yenilik Bakanlığı, soruşturmaya devam ettiklerini açıklarken, yerel topluluğun olaya karışan timsahın doğadan uzaklaştırılmasını talep ettiğini de doğruladı