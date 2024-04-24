Birçok ülkede DEAŞ alarmı! Yeni bir saldırı planları olabilir

24 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:19

Geçtiğimiz yıl polis, Avrupa çapında 12 DEAŞ saldırısını engelledi. Hollanda istihbarat teşkilatı AIVD, küresel etkinliklere yönelik bıçaklı saldırılar, hedef alınan belirli mekanlara ve gruplara yönelik barbarca saldırıların da önlendiğini belirtti.

DEAŞ'I HAREKETE GEÇİREN İKİ KONU

Hollandalı kurum, geçen yıl artan yüksek sayıdaki saldırıların iki olası nedenini olduğunu belirtti. Açıklamada, ''DEAŞ'ı harekete geçiren iki konu var; Hollanda'da ve Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan provokasyon eylemleri ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş.''

Hollanda terörle mücadele kurumu, 2023 yılının aralık ayında tehdit seviyesini 'önemli' seviyeye yükseltti.

AVRUPA'DA TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Brüksel'de uluslararası oynanan bir maç öncesinde 2 İsveçli futbol taraftarı, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Aynı ay, Fransa'nın Arras şehrinde 20 yaşındaki bir genç, öğretmeni bıçaklayarak öldürdü, iki kişiyi ağır yaraladı.

The Sun'ın haberine göre, bu olayların her ikisinin de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan provokatif eylemlerin sonucu olduğu düşünülüyor.

Avrupa'da 2017'den beri DEAŞ saldırıları azalsa da tehdidin geri döndüğü belirtiliyor. Son olarak DEAŞ, bu ayın başlarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finali sırasında Londra, Madrid ve Paris'teki dört stadyuma saldırmakla tehdit etti. Londra'nın Emirates Stadyumu'ndakiler de dahil olmak üzere "hepsini öldürme" sözü veren rahatsız edici bir mesaj yayımladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ise haftalar önce en az 140 kişi, silahlı saldırıda katledildi.

İNGİLTERE'DE TEHDİT SEVİYESİ YÜKSEK DERECEDE

İngiltere de son 4 yılda büyük ölçekli 39 saldırının engellendiğini açıkladı ve tehdidin arttığı konusunda uyarılarda bulundu. MI5 ve Terörle Mücadele istihbaratı tarafından ölçülen mevcut Birleşik Krallık tehdit seviyesi "önemli" seviyede bulunuyor ve bu da bir saldırının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bir sonraki seviye "şiddetli" olacak ve bu da bir saldırı olasılığını oldukça artıracaktır.

Alman polisi, aralık ayında da Berlin'de 3 şüphelinin yakalandığını, Danimarka polisi aynı hafta terör bağlantılı 3 kişiyi tutukladığını duyurdu.

Ayrıca Köln'deki katedrale yılbaşı günü yapılacak saldırı da polis tarafından durduruldu. O dönemde İspanya da yüksek alarm durumuna geçti.

Fransa'da ise İsrail Büyükelçiliğine saldırmayı planlayan, 3 genç tutuklandı.