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24 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:28

Bir ülke daha Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı

Karayipler'deki ada ülkesi Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını duyurdu. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bir ülke daha Filistin&#039;i resmen devlet olarak tanıdı

Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi. Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

Bir ülke daha Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı - 1. Resim

JAMAİKA'DAN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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