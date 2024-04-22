Biden yine alay konusu oldu, Trump destekçileri bu sözleri kaçırmadı!
ABD Başkanı Joe Biden'ın yine alay konusu oldu. 81 yaşındaki başkan, ''Seçiminizi yapın. Özgürlük mü demokrasi mi?'' sözleriyle çok konuşuldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi. Şimdiye kadar birçok gafa imza atan Biden bu kez ''Seçiminizi yapın. Özgürlük mü demokrasi mi?'' diyerek şunları söyledi:
"Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız?"
Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.
TRUMP DESTEKÇİLERİ BU GAFI KAÇIRMADI
Kasım ayındaki seçim yarışında Biden'ın karşı karşıya geleceği Donald Trump'ın destekçileri ise bu yeni gafı kaçırmadı. Cumhuriyetçiler, Biden'ın sözlerini, ABD'nin 81 yaşındaki en yaşlı başkanının akıl sağlığının yerinde olmadığının bir kanıtı olarak nitelendirdi.
BENZER BİR GAFI DAHA VARDI
Biden, 2019'daki seçim konuşmasında da "Gerçeğe karşı doğruları seçiyoruz" diyerek izleyenleri güldürmüştü.
ANKETLER BIDEN'IN ALEYHİNE
Anketlere göre ABD'li seçmenlerin önemli bölümü Biden'ın akıl sağlığından şüpheli ve başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.