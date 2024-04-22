Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sirkeci Garı iki ülke arasındaki yakın bağı simgeliyor

22 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:04

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinin ilk durağında İstanbul'a geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı gezen Steinmeier ziyaretine buradan başlamasının tesadüf olmadığını belirterek, yaklaşık 63 yıl önce ülkesine gelen Türklerin hem Türk hem de Alman tarihinin parçası olduklarını söyledi.

''SİRKECİ GARI BİLİNMEYENE DOĞRU YOLA ÇIKIŞIN SİMGESİ''

Pek çok hikayenin bu tren istasyonunda başladığını kaydeden Steinmeier, 1960'larda yüz binlerce Türk'ün misafir işçi olarak Almanya'ya buradan yola çıktıklarını dile getirdi. Steinmeier, Sirkeci Garı'nın bilinmeyene doğru yola çıkışın simgesi olduğunu söyledi.

Bilinmeyene doğru yapılan bu yolculuğun sonunda sıla hasreti, zorluk ve çabanın beklendiğini ifade eden Steinmeier, "Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve toplumumuzu şekillendirmeye ve biçimlendirmeye yardımcı oluyor. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar." diye konuştu.

Steinmeier, Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu seyahatte kendisine eşlik eden konuklardan bazılarının bu konuda örnek olduklarını kaydederek, "Bu tren istasyonu, iki ülke arasındaki yakın bağı simgelemektedir. Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son durağıydı." ifadelerini kullandı.

''TÜRKLER ALMANYA'NIN EKONOMİSİNİN KURULMASINA YARDIM ETTİ''

Almanların 1930'larda yeni başkent Ankara'nın tasarımına ve inşasına destek olduğunu anlatan Steinmeier, 1960'lardan itibaren genç Federal Almanya'nın ekonomisinin kurulmasına yardım edenlerin de Türkiye'den gelen misafir işçiler olduğunu söyledi.

Steinmeier, "Almanya'da bizler, bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75. doğum gününü kutlarken bunu Türk-Alman göçmenlerin milyonlarca hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız." dedi.

Bu nedenle Federal Anayasa'nın yıl dönümünden önce Türkiye'yi bir kez daha ziyaret etmesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Onlar, göçmen geçmişi olan insanlar değiller. Almanya, göçmen geçmişi olan bir ülke. Onların hikayeleri hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçası. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası." diye konuştu.

YARIN DURAK GAZİANTEP

Steinmeier, Türkiye ve Almanya'nın özel ve yoğun ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunun özellikle kriz durumlarında ortaya çıktığına işaret ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinde büyük dayanışma sağlandığını söyledi. Türkiye'ye yardım malzemelerinin gönderildiğini anımsatan Steinmeier, yarın Gaziantep'in depremde zarar gören bölgesini ziyaret ederek felaket mağdurları ve yardım görevlileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Steinmeier, "Buraya geleli çok olmadı ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bu, sadece Türk misafirperverliğinden kaynaklanmıyor. Esas olarak günlük yaşamın her yerinde hissedebileceğiniz yakın insani bağlardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Her yıl Türkiye'ye gelen 5 milyon Alman turistin bu bağların ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, "Dolayısıyla bugün yolculuğumuza Sirkeci Tren İstasyonu'ndan başlamamız tesadüf değil." dedi.