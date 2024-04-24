Alman lider Steinmeier 'döner şovu' yüzünden ülkesinde topa tutuldu: Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı

24 Nisan 2024 11:21 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:29

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye 3 günlük ziyaretine yanında döneri ve dönercisiyle beraber geldi. Alman lider, İstanbul'da Almanya Büyükelçiliğinin yazlık resepsiyonunda döner kestiği anlarla eleştirilerin hedefi oldu.

''SEFİL BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞTIĞI''

Alman medyasından Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in döner kestiği anlar için ''sefil bir şekilde yapmaya çalıştığı'' sözlerini kullanırken sosyal medya platformu X'te yapılan eleştirileri sıraladı.

Steinmeier'in amacının, Türkiye'den Almanya'ya gelen ve milyonlarca Alman'ın sevdiği bir yemekle kutlamak olduğu yazılırken Türkiye'deki anlayışı da teşvik etmek istediği belirtildi. Kültürel hassasiyet göstermediği iddiasıyla eleştirilen Steinmeier'in Almanya'daki Türk göçmenlerden övgüyle bahsetmesi de haberde yer aldı.

X'TEKİ ELEŞTİRİLER ALMAN MEDYASINDA

Haberde Türk asıllı İslam uzmanı Eren Güvercin'in X paylaşımına yer verildi. Güvercin, ''Rusya ve İran politikamızdan haklı olarak çok şikayetçiyiz. Ama Türkiye'ye yönelik politikamızın düzeyi hiçbir şekilde aşağı değildir. Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı." yazdı.

Türklerin 1962'den beri Almanya'da olmasına dikkat çeken ︎Bundeswehr profesörü Carlo Masala ise Cumhurbaşkanı Steinmeier'i şu sözlerle eleştirdi:

''Türkler 1962'den beri Almanya'da. Artık üçüncü nesildeyiz. Gazeteciler, doktorlar, iş adamları, profesörler, sanatçılar, politikacılar korona aşısını icat etti. Ve Federal Başkanın aklına gelen tek şey: Döner.''

''STEİNMEİER'İN TÜRKİYE İMAJI KLİŞE''

WDR'nin Türkçe editör ekibinin başkanı Tuncay Özdamar dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı:

''Kusura bakmayın. Steinmeier'in döneri Almanya'dan Türkiye'ye götürmesi, Türkiye imajının ne kadar klişe ve eski olduğunu gösteriyor. Eğer İtalya'yı ziyaret edecek olsaydı yanında pizza da yemezdi."

''ALMANYA'NIN DÜNYADAKİ İTİBARINI ZEDELEDİ''

Siyaset bilimci Burak Çopur, Steinmeier'e sarsıcı bir değerlendirme yaptı. Ve Türk misafirler artık dünyayı anlamıyor. Almanya'nın dünyadaki itibarının neden bu kadar zedelendiğine kimse şaşırmıyor. Daha kötü olamaz."

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İstanbul'daki döner şovunun ardından deprem bölgesi Gaziantep'e giderek, deprem mağdurlarıyla bir araya gelmesi ve Almanya tarafından finanse edilen okulu ziyaret etmesine de haberde yer verildi.