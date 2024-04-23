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23 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:40

Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu

Endonezya'da Çinli bir kadın turist, aktif volkana düştü. Çinli turisti yakan ise fotoğraf çektirme sevdası oldu. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Endonezya'daki Ijen Krateri'nde korkunç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Çinli bir kadın turist, fotoğraf çektirmek istediği sırada ayağı kaydı ve 75 metre yükseklikten aktif volkana düştü. 

Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu - 1. Resim

Çinli turist korkunç bir şekilde can verdi. 

Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu - 2. Resim

Talihsiz kadının arkasından buhar ve kükürt dumanlarının yükseldiği görüldü.

Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu - 3. Resim

''GÜVENLİK KURALLARINA UYUN!'' UYARISI

Banyuwangi Koruma Dairesi Başkanı Dwi Putro Sugiarto, bu olayın bir kaza olduğunu belirterek turistlerin Ijen Dağı'na tırmanırken her zaman güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu - 4. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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