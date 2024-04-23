Aktif volkana düştü! Turisti yakan fotoğraf çektirme sevdası oldu

23 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:40

Bu ilk garip kayıp vakası değil! Profesör resmen sırra kadem bastı

Bu ilk garip kayıp vakası değil! Profesör resmen sırra kadem bastı

Endonezya'daki Ijen Krateri'nde korkunç bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Çinli bir kadın turist, fotoğraf çektirmek istediği sırada ayağı kaydı ve 75 metre yükseklikten aktif volkana düştü.

Çinli turist korkunç bir şekilde can verdi.

Talihsiz kadının arkasından buhar ve kükürt dumanlarının yükseldiği görüldü.

''GÜVENLİK KURALLARINA UYUN!'' UYARISI

Banyuwangi Koruma Dairesi Başkanı Dwi Putro Sugiarto, bu olayın bir kaza olduğunu belirterek turistlerin Ijen Dağı'na tırmanırken her zaman güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.