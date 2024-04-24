ABD'den soykırıma destek paketine onay! İsrail'e 26 milyar dolar daha gidiyor

24 Nisan 2024 06:49 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 07:09

ABD, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım girişiminin en büyük ortağı olduğunu bir kez daha ispat etti. ABD Senatosu, içinde Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketine onay verdi

SADECE 18 KARŞI OY

Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sonu onaylayarak Senato'ya gönderdiği paket, 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edildi.

İçinde 4 ayrı tasarıyı barındıran ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, senatörlerin ezici çoğunluğu ile onaylanırken, aralarında bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bazı Demokrat isimler İsrail'e verilen desteğe karşı oy kullandı.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna'ya sağlanan desteğe karşı çıkarak hayır oyu verdi.

BIDEN, IRAN BAHANESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Bunun yanında tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, metnin ulaşmasıyla birlikte çarşamba günü (TSİ yarın) tasarıyı imzalayacağını bildirdi.

Biden, tasarının yasalaşmasının ardından ABD'nin en hızlı şekilde "İran tehdidine karşı" İsrail'e askeri destek sağlanacağını ve Gazze dahil çeşitli insani kriz bölgelerine yardım göndereceklerini belirtti.

Yardım paketinde, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.