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21 Nisan 2024 21:52 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 22:00

ABD'den İsrail askerlerine yaptırım uygulama iddiası

ABD’nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD&#039;den İsrail askerlerine yaptırım uygulama iddiası

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına konuşan iki ABD’li yetkili, insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamanın değerlendirildiğini öne sürdü.

İSRAİL ASKERLERİNE YAPTIRIM KARARI

Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir inceliyor.

Yaptırımların pratikteki etkisinin sınırlı kalması beklenirken, İsrail'in Netzah Yehuda'ya silah almak için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engelleneceği düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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