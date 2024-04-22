ABD Başkanı Biden 'Amcamı yamyamlar yedi' dedi Papua Yeni Gine karıştı

22 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:09

Biden yine alay konusu oldu, Trump destekçileri bu sözleri kaçırmadı!

Biden yine alay konusu oldu, Trump destekçileri bu sözleri kaçırmadı!

ABD lideri Biden'dan herkesi şoke eden açıklama: Amcamı yamyamlar yedi

ABD lideri Biden'dan herkesi şoke eden açıklama: Amcamı yamyamlar yedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, amcasının 2. Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine'de "yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini ima eden" sözleri, Papua Yeni Gine'yi karıştırdı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Biden'ın İkinci Dünya Savaşı'nda görev alan amcasının Ambrose Finnegan Jr. hakkındaki konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

''ÜLKEM BU ŞEKİLDE ANILMAYI HAK ETMİYOR''

James Marape, ABD Başkanı'nın, "(Amcamın) Naaşını bulamadılar çünkü önceden Papua Yeni Gine'nin o bölgesinde çok yamyam vardı" sözlerine işaret ederek, "Başkan Biden'ın sözleri bir dil sürçmesi olabilir ancak ülkem bu şekilde anılmayı hak etmiyor" ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın Papua Yeni Gine halkıyla ilgisinin olmadığının altını çizen Marape, "İkinci Dünya Savaşı halkımın işi değildi ama (halkım) gereksiz yere kendilerinin yapmadığı bir çatışmanın içine sürüklendi" açıklamasını yaptı.

Marape, Papua Yeni Gine halkının, gündelik hayatlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların infilak etmesi nedeniyle ölüm korkusuyla yaşadığını aktararak, "Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda çok fazla savaş alanı var ve bunlar, insan kalıntıları, uçak ve gemi enkazları, tüneller ve bombalar gibi İkinci Dünya Savaşı kalıntılarıyla dolu" diye konuştu.

PAPUA YENİ GİNE'DEN ABD'YE ÇAĞRI

Marape ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine'de hayatını kaybeden askerlerini bulmak ve savaşın yıkıntılarını temizlemek için ABD'ye çağrı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığının Savaş Esiri ve Kayıpları Tespit Ajansına göre, Biden'ın amcasının uçağı "bilinmeyen sebeplerden dolayı" düşmüştü. Kayıtlarda ise Finnegan Jr'ın ölümünde yamyamların rolünün olduğuna dair bilgi yer almıyor.

BIDEN'IN 'AMCAMI YAMYAMLAR YEDİ' SÖZLERİ

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette herkesi şaşkınlığa uğratan açıklamalarda bulundu. Scranton'da 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti.

''UÇAK YAMYAMLARIN OLDUĞU BÖLGEYE DÜŞTÜ''

Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etmişti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyordu.

Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" demişti.

''CESEDİ BULUNAMADI''

Biden, aynı hikayeyi Pittsburgh'a vardıktan sonra sendika üyelerine de anlatmıştı. Biden, "Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullanmıştı.