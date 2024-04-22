20 saniyelik gecikme olay olmuştu! Dünyanın en dakik trenine bu kez bir yılan ket vurdu

22 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:56

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Japonya'da en son 2017 yılında 20 saniye kadar geciken hızlı tren bu kez 17 dakika boyunca perona gelmedi. Yetkililer, gecikmenin vagonda bulunan bir yılan nedeniyle gerçekleştiğini bildirdiler. Ekiplere haber verildi ve Tokyo'dan Nagoya şehrine giden trende vagona saklanan 40 santimetrelik yılan dışarı çıkarıldı.

Trende bulunan 600 yolcu için yeni bir tren devreye sokuldu. Yetkililer, yılanın vagona nasıl girdiğinin henüz anlaşılamadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

''TRENE GİRMESİ ZOR FAKAT BAGAJLARI KONTROL ETMİYORUZ''

Japonya Merkez Demiryolu Şirketi'nden bir yetkili, Fransız haber ajansı AFP'ye "Yabani yılanların bir şekilde istasyondan trene girmesi zor. Şinkasen trenlerine yılan getirilmesine karşı kurallarımız var. Fakat yolcuların bagajlarını kontrol etmiyoruz" dedi.

Firmanın kurallarına göre yolcular, güvercinler de dahil evcil köpek ve kedileriyle seyahat edebiliyor.

''BU GECİKME JAPONYA'NIN DAKİK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİYDİ''

ABD medyasından CNN International, bu olay için "Bu gecikme, diğer birçok ulusal demiryolu standardına göre kısa olsa da Japonya'nın durmak bilmeyen dakik sistemi için önemliydi" ifadelerini kullandı.

2017 YILINDA 20 SANİYE GECİKMİŞ, ÖZÜR DİLENMİŞTİ

Japonya'da Metropolitan Şehirlerarası Demiryolu Firması'nın işlettiği Tsukuba Express'te 2017'de yaşanan 20 saniyelik bir gecikme nedeniyle şirketten birçok yönetici müşterilerden özür dilemişti.