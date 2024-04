Türk sırıkla atlama ustası Ersu Şaşma’nın hayatı ve kariyeri

22 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:32

2020 Yaz Olimpiyatlarında finale çıkan ve 1948 yılı olimpiyatları üçüncüsü üç adımcı Ruhi Sarıalp’ten sonra atlama sporunda finale kadar çıkan ilk Türk erkek atlet Ersu Şaşma'nın hayatı merak edilmekte. Ersu Şaşma hangi kulüpte?

ERSU ŞAŞMA HAYATI

30.09.1999 yılında Mersin’de doğan 25 yaşındaki Şaşma, Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm sporcusudur.

2021 yılına kadar hayatını kaybeden Halil İbrahim Çömlekçi tarafından çalıştırıldı.

ERSU ŞAŞMA KARİYERİ

İlk zamanlarda basketbola ilgi duyan ve basketbolla spora başlayan Ersu Şaşma, beden eğitimi ve spor öğretmeni sayesinde atletizm sporuna yöneldi.



2018 yılında Mersin’de gerçekleştirilen Olimpiyat Denemeleri Yarışması’nda kendi rekorunu kırdı.

Cezayir’de düzenlenen 19.Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Şaşma, Konya’da düzenlenen Konya Atletizm Pisti 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizm sırıkla atlama finaline çıkarak rekor kırmıştır.

Bulgaristan’da düzenlenen 2018 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Şaşma, Norveç’te yapılan 2019 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ulusal rekoru 1 cm’den 5.41 metreye yükseltti.

2020 yılında İstanbul Balkan Salon Atletizm Yarışması’nda altın madalya kazanıp 2021 yılındaki Balkan Salon Atletizm Yarışması’nda ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Ankara’da düzenlenen 3.Orhan Altan Kupası’nda 5.80 metre atlayarak ulusal rekoru tekrar kıran sırıkla atlama ustası Ersu Şaşma, 2020 yılı Yaz Olimpiyatları’na giriş hakkı kazandı.

2020 Yaz Olimpiyatları’nda finale kalıp 1948 Olimpiyatları üçüncüsü üç adımcı diye anılan Ruhi Sarıalp’ten sonra atlamada finale kalan ilk türk atlet olarak tarihe geçti.



Olimpiyat onuncusu olan Ersu Şaşma, 2024 Yaz Olimpiyatlarına kota kazandı.

ERSU ŞAŞMA’NIN SPOR İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

Anadolu Ajansı muhabiriyle yaptığı röportajda sporla ilgili hissettikleri ve yaşadıklarını yerçekimine meydan okuma olarak anlatan sporcu: “Çok farklı bir his. Yavaş yavaş antrenmanlarla yüksekliklere kendimizi alıştırdığımız için bunun farkına varmıyoruz.

Bana şöyle geliyor: Koşuyorum, atladım, bitti. Hani 10 saniye bir video ama bana 5 saniyeymiş gibi geliyor. Atlıyorsun bitiyor. Öyle bir his var yani. Sadece çıtanın düşüp düşmediğini düşünüyorum.

Koşuya başlayıp yaklaşırken ilk sıçramayı yaptıktan sonra 'Tamam, atladım' diyorsun. Yani o his geliyor artık." sözleriyle tanımladı.

İlk olimpiyatını 2022 yılında Tokyo’da gerçekleştiren atlet, 2024 Yaz Olimpiyatlarına hazırlıklarından şu şekilde bahsetti:

"Bu sene kampları Mersin'de değil Antalya'da yapmaya karar verdik. Bu yıl biraz daha farklı. Marttaki dünya salon şampiyonasından sonra hemen bir kamp hazırlığına gireceğiz. Daha doğrusu geçen sene kasım ayında başladık biz bu hazırlık sürecine.

Dünya salon şampiyonası ve Avrupa şampiyonası olimpiyatın hazırlığı aslında zaten. Onları biz olimpiyatın ısınması, hazırlığı olarak görüyoruz."

Antrenman yapmanın aynı zamanda zihnini de güçlendirdiğini söyleyen Ersu Şaşma 2024 yılı Paris Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’ye başarı getirmek istemekte.