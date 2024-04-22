Paris Olimpiyatlarında Milli atıcı Şimal Yılmaz’ın yaşı, memleketi ve hayatı

22 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:51

Avrupa 10 Metre Müsabakalar Şampiyonası’nda 3 gümüş madalya kazanan Şimal Yılmaz’ın 10 metrelik havalı tabancada Türkiye rekoru bulunmaktadır.

ŞİMAL YILMAZ KİMDİR?

21.06.2003 yılında doğan 21 yaşındaki Şimal Yılmaz, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı.

Tayfun Salim Kır tarafından çalıştırılan Yılmaz’a, babası destek olmak için evlerinin oturma odasına atış poligonu yaptırdı.

ŞİMAL YILMAZ’IN KARİYERİ

Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde hem bronz hem de gümüş madalya kazandı. 2021 Avrupa Şampiyonası 10 Metrelik Havalı Tabanca Müsabakasında gümüş madalya kazanan Şimal Yılmaz, 2022 yılında Çankaya Üniversitesi’nde Üniversitelerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda 10m havalı tabanca etkinliğinde yarıştı. Aynı yıl yapılan Norveç Hamar’da 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 10m havalı tabanca yarışmasında gümüş madalya kazandı.

2023 yılında Trabzon’da beşinci oldu. Yine aynı yıl Azerbaycan Bakü’de düzenlenen 2023 ISSF Dünya Kupası’nda İsmail Keleş ile beraber 10 Metre Havalı Tabanca yarışmasında bronz madalya sahibi oldu.

2024 Ocak ayında Almanya Münih’te gerçekleştirilen 10 Metre Havalı Tabanca yarışmasında 579 puanla yeni bir Türkiye rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

2024 Avrupa 10 Metre Havalı Tabanca Müsabakası’nda gümüş madalya kazandı ve 2024 Yaz Olimpiyatlarına katılmak için kota aldı.