Gümüş madalya kazanan ilk Türk yürüyüşçü Salih Korkmaz’ın hayatı ve kariyeri

22 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:38

Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 19.Dünya Atletizm Şampiyonası mücadelesinde 1.19.49'luk skoruyla 2024 Paris Olimpiyatları'nda kota aldı. Salih Korkmaz'ın hayatına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

SALİH KORKMAZ KİMDİR?

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 01 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Salih Korkmaz, 1.76 boyunda ve 69 kilodur. Beden eğitimi öğretmeninin spora yatkınlığını fark etmesiyle atletizm sporuna başlamıştır.

ENKA spor kulübüne üye olan Korkmaz, 2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metre pist performansıyla Türkiye rekorunun sahibi olmuştur.

SALİH KORKMAZ KARİYERİ

2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metre pist performansıyla gümüş madalya kazanan Salih Korkmaz, bu alanda madalya alan ilk Türk yürüyüşçü oldu.

Polonya’da düzenlenen 2017 U23 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak dördüncü olmuştur.

2019 yılında U23 Avrupa Şampiyonası’nda 1:21:32 skoruyla Türkiye rekoru kırıp gümüş madalya kazanan Korkmaz, aynı yıl Rusya’da düzenlenen Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda kendi rekorunu kırmıştır.

Budapeşte yapılan 20 kilometre yürüyüş yarışmasında 1:19:49 derece yapan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota aldı.

Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda yarışmadan iki gün önce rahatsızlandığını belirterek, “Elimden geleni yaptım. Burada tarihin en sert yarışını yarıştım. Ayrıca yarış sırasında aldığım iki ihtardan dolayı da yavaşlamak zorunda kaldım. Umarım olimpiyat başta olmak üzere diğer yarışmalarda da ülkeme madalya getirmek için çalışacağım. Umarım ülkeme madalya getirebilirim." açıklamasında bulundu.