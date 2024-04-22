Engelli koşu sporcusu Yasmani Copello Escobar’ın hayatı ve kariyeri

22 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:53

Engelli koşu sporcusu Yasmani Copello Escobar rekor üzerine rekor kırmakta. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yaptığı dereceyle 2024 Paris Olimpiyatları’na kota alan Escobar’ın hayatı merak edilmektedir.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR KİMDİR?

15 Nisan 1987 yılında Küba’da doğan 37 yaşındaki Yasmani Copello Escobar, 1.91 boyundadır. 2012 yılında Türkiye’ye taşınıp vatandaşlık alan sporcu, 2014 yılında Türkiye’yi temsil etmeye başladı. İlk yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Yasmani Copello Escobar daha sonra ENKA Spor Kulübü’ne transfer oldu.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR KARİYERİ

Yasmani Copello Escobar, Küba'yı temsil ederken 2008 yılında Orta Amerika ve Karayipler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl yapılan Ibero-Amerikan Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya sahibi oldu.

2009 ALBA Oyunlarında iki gümüş madalya ve altın madalya kazandı.

2014 yılında Türkiye sporcusu oldu.

2015 yılındaki 400 metre 49.73 performansıyla Türkiye rekoru kırmıştır.

Amsterdam’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası’nda kendi rekorunu kıran Escobar, Türkiye rekorunu 48.42’ye indirdi.

2016 Yaz Olimpiyatları’nda Rio’ya son Avrupa şampiyonu olarak giden Yasmani Copello Escobar, Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalya sahibi oldu.

2018 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden sporcu bu şampiyonada gümüş madalya almaya hak kazandı.

Macaristan Budapeşte devam etmekte olan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engelli koşu yapan Yasmani Copello Escobar, 2024 Yaz Olimpiyatlarına kota kazandı.