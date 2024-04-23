Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe futbol kariyeri ve biyografisi

23 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:33

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Serdar Topraktepe kimdir ve hangi başarılarına imza atmıştır? İşte detaylar...

Samsunspor ile gerçekleşen maçta berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Yerine Serdar Topraktepe göreve geldi.

Serdar Topraktepe, 47 yaşında İstanbul'da doğmuştur.

Futbolculuk kariyerinde Karagümrük, Beşiktaş, Kocaelispor, Bursaspor, Sivasspor ve Körfez FK formalarını giymiştir.

Antrenörlük lisansı UEFA A lisansıdır.

Kariyerine Dikilitaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Serdar Topraktepe, daha sonra Beşiktaş U19 ve Adanaspor gibi takımlarda da yardımcı antrenörlük yapmıştır.