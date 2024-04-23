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23 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:33

Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe futbol kariyeri ve biyografisi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin hayatı, kariyeri ve başarıları merak konusu! İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe futbol kariyeri ve biyografisi

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Serdar Topraktepe kimdir ve hangi başarılarına imza atmıştır? İşte detaylar...

Samsunspor ile gerçekleşen maçta berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Yerine Serdar Topraktepe göreve geldi.

Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe futbol kariyeri ve biyografisi - 1. Resim

Serdar Topraktepe, 47 yaşında İstanbul'da doğmuştur.

Futbolculuk kariyerinde Karagümrük, Beşiktaş, Kocaelispor, Bursaspor, Sivasspor ve Körfez FK formalarını giymiştir.

Antrenörlük lisansı UEFA A lisansıdır.

Kariyerine Dikilitaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Serdar Topraktepe, daha sonra Beşiktaş U19 ve Adanaspor gibi takımlarda da yardımcı antrenörlük yapmıştır. 

Kaynak: TGRT Haber
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