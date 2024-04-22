22 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:30
2024 Paris Olimpiyatlarında maraton koşucusu Kenya asıllı Türk atlet Kaan Kigen Özbilen’in hayatı ve biyografisi
Kaan Kigen Özbilen ,Türkiye atletizm rekorunu 20 saniye azaltıp ve maratonu 1 saatten kısa bir sürede koşan ilk milli atlettir. Kaan Kigen Özbilen kimdir, kaç yaşında?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15.01.1986 doğumlu olan aslen Kenyalı olan Kaan Kigen Özbilen, Mehmet Terzi’nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırarak atletizmde ilk olimpiyat kotası alan sporcudur. Kaan Kigen Özbilen hangi kulüpte?
KAAN KİGEN ÖZBİLEN KİMDİR?
15 Ocak 1986 yılında Kenya’da dünyaya gelen 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, Enka Spor Kulübü’nün sporcusudur.
Kaan Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen RAK yarı maratonunu bir saatten daha kısa bir sürede koşan ilk milli sporcu oldu.
2018 yılının ekim ayında Amsterdam’da yapılan maratonda Mehmet Terzinin 31 yıllık rekorunu kıran Özbilen, 2016 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda yarı maraton ikinciliğini kazanıp gümüş madalya sahibi oldu.
Kaynak: TGRT Haber