2024 Paris Olimpiyatlarında maraton koşucusu Kenya asıllı Türk atlet Kaan Kigen Özbilen’in hayatı ve biyografisi

22 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:30

15.01.1986 doğumlu olan aslen Kenyalı olan Kaan Kigen Özbilen, Mehmet Terzi’nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırarak atletizmde ilk olimpiyat kotası alan sporcudur. Kaan Kigen Özbilen hangi kulüpte?

KAAN KİGEN ÖZBİLEN KİMDİR?

15 Ocak 1986 yılında Kenya’da dünyaya gelen 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, Enka Spor Kulübü’nün sporcusudur.

Kaan Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen RAK yarı maratonunu bir saatten daha kısa bir sürede koşan ilk milli sporcu oldu.

2018 yılının ekim ayında Amsterdam’da yapılan maratonda Mehmet Terzinin 31 yıllık rekorunu kıran Özbilen, 2016 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda yarı maraton ikinciliğini kazanıp gümüş madalya sahibi oldu.