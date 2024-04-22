2024 Paris Olimpiyatlarına uzun mesafe koşucusu Sultan Haydar’ın hayatı

22 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:43

Sultan Haydar, 2005 Afrika Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşarak bronz madalya sahibi olmuştur. İlk adıChaltu Girma Meshesha olan Etiyopyalı sporcunun hayatına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

SULTAN HAYDAR KİMDİR?

23 Mayıs 1985 yılında doğan aslen Etiyopyalı olan Sultan Haydar, kariyerine orta mesafe koşusu ile başladı.

39 yaşında olan sporcunun Etiyopya adına yarıştığı son mücadele 2006 Afrika Atletizm Şampiyonası’nda altıncı oldu.

2008 yılında Türk vatandaşı oldu. Türkiye adına ilk yarışı olan 2009 yılındaki 23 Yaş Altı Atletizm Maratonu'nda altın madalya kazandı.

2011 yılındaki Resü'l-Hayme Yarı Maratonu'nda ilk kez yarı maraton koşan Sultan Haydar, bu yarışmada yedinciliği üstlendi.

2012 yılında Avrasya Maratonu’nda üçüncü olan Haydar, 2013 yılında ise Roma Maratonu’nda da üçüncülüğü üstlendi.

2012 Paris Maratonu’nda Türkiye rekorunun sahibidir.