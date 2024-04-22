2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na atıcılık dalından kota kazanan İsmail Keleş’in hayatı

22 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:49

Milano’da 2012 yılında düzenlenen ISSF Dünya Kupası Turnuvası’nda gümüş madalya kazanıp atıcılık spor dalında dünya ikincisi olan Keleş, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kulübüne üyedir. İsmail Keleş kaç yaşında?

İSMAİL KELEŞ HAYATI

05.03.1998 tarihinde Ankara’da doğan 26 yaşındaki İsmail Keleş’in en büyük hedefi üst üste 3 kere olimpiyat rekoru kırmaktır.

2008 yılında müsabakalara katılmaya başlayan Keleş, 2012 yılının Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti. Aynı yıl yapılan ISSF Dünya Kupası’nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

2013 yılında Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi oldu.

2015’te Avrupa Oyunları 10 Metre Havalı Tabanca Yarışması’nda dördüncü oldu.

2016 yılında Yaz Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etti. 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına katılmak için kota kazandı.