Nemanja Bjelica, İstanbul ekibinin sportif direktörü oldu

21 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:06

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, sportif direktörlük görevine Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Nemanja Bjelica'yı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Bjelica'nın 2024-2025 sezonunda sportif direktör olarak görev yapacağı belirtildi.

"MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAĞINA İNANIYORUM"

Bjelica'nın basketboldaki başarılarıyla değerini kanıtladığını kaydeden Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Ülkemize ve Türk basketboluna aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2014-15 YILINDA MVP SEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe Beko'da 2013-2015 ve 2022-2023 yıllarında forma giyen ve son olarak Kızılyıldız'a transfer olan 35 yaşındaki Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.

NBA kariyerinde ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'ta oynayan Bjelica, 2022'de Warriors ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.