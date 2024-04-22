Alperen Şengün, NBA'de 'en çok gelişme gösteren oyuncu' ödülüne aday gösterildi

22 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:28

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Açıklamaya göre; 2023-2024 normal sezonunun en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülü için finalistler arasında Alperen Şengün, Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Coby White (Chicago Bulls) yer aldı.

21 SAYI, 9 RİBAUND, 3 ASİST

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Alperen, geçen sezon 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği bu sezon ise maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Normal sezon ödülleri için finalistler şöyle:

En değerli oyuncu (MVP): Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın savunma oyuncusu: Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

En çok gelişme gösteren oyuncu: Alperen Şengün (Houston Rockets), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Coby White (Chicago Bulls)

Yılın çaylak oyuncusu: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Yılın altıncı oyuncusu: Malik Monk (Sacramento Kings), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

Yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusu: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Yılın başantrenörü: Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), Chris Finch (Minnesota Timberwolves), Jamahl Mosley (Orlando Magic)