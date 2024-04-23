23 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:26

Türkiye Kupası yarı finali tek maç mı, diye aramalar uzun süredir devam etmekte.

Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ederken maçların çift maç usulüne göre oynanacağı belirtildi.

Buna göre Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük ve Ankaragücü takımlarının oynayacağı maçlar çift maç usulüne göre yapılacak.

Bugün oynanacak Ankaragücü Beşiktaş maçlarına sayılı saatler kala, ZTK yarı final maçına dair detaylar da araştırılmakta.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü 20.30'da oynanacak.

Maçın rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da düzenlenecek.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçın hakemi ise Ümit Öztürk oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes