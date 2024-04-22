Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fatih Karagümrük yarı final maçını hakem Ali Şansal yönetecek

22 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:53

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları eşleşmelerinde Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından maçın hakeminin kim olduğu merak ediliyor. Ayrıca hangi tarihte ve kanalda olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Rövanş karşılaşması ise 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu.

Ali Şansalan 17 Mart 1988 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olan Ali Şansalan 2009 yılında Çanakkale bölge hakemi olarak kariyerine başlamıştır.

2015 yılından beri Türkiye Kupası ve 2017 yılından beri Süper Lig'de hakemlik yapmaktadır.

2023/2024 sezonunda 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçı yönetmiştir. Bu maçlarda toplam 71 sarı kart göstermiştir.

Türkiye Kupası'nda bu sezon görev aldığı tek maç ise 28 Şubat 2024 tarihinde oynanan 2-0 Beşiktaş tarafından kazanılan Konyaspor maçıdır.