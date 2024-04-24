YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı

24 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:45

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.

Sınava giren adaylar ayrıca sonuçların nasıl öğrenileceğini de araştırıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YDS/1 sınav sonuçları 24 Nisan yani bugün saat 11'de açıklandı.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar.