24 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:45
YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı
2024 YDS sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Ayrıca adaylar "YDS sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.
Sınava giren adaylar ayrıca sonuçların nasıl öğrenileceğini de araştırıyor.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YDS/1 sınav sonuçları 24 Nisan yani bugün saat 11'de açıklandı.
Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar.
Kaynak: TGRT HABER