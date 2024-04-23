23 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:42

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında pek çok yerde halk konserleri, gösteriler, halk oyunları sahneleri kuruldu.

Üsküdar sahil meydanında 14'de başlayacak etkinlikler sonrasında Ceza ve Zeynep Bastık konseri verilecek. Ancak burada herhangi bir yer trafiğe kapalı olmayacak, meydanda yoğunluk olması beklenmekte.

İstanbul Valiliğinden gelen açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2024 Pazar günü 11.00 - 17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak Kesişimine Kadar Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu yollara alternatif güzergahlar ise şu şekilde açıklandı:

Silahşör Caddesi

Harzemşah Sokak

Doktor Şevket Bey Sokak

Opr. Raif Bey Sokak

Talimhane Sokak

Hilal Sokak

Kısmet Sokak

Mithatpaşa Caddesi

Örnek Sokak

İBB TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENMEKTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenmekte.

Bu kapsamda dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuk İstanbul'da olacak.

23 Nisan kutlamaları için Taksim'de resmi tören yapılacak.

Üsküdar'da 14'te başlayacak olan etkinlikte DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahne alacak.

Gösterilerin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek.