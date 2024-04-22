TFF başkanı seçim tarihi değişmedi

22 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18 Temmuz tarihinde yeni başkanın seçileceği seçimli genel kurulun yapılacağı açıklanmıştı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başkanlığını yaptığı heyet bu tarihin erkene çekilmesi için TFF mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Görüşmenin ardından vatandaşlar TFF başkan seçim tarihinin değişip değişmediğini araştırmaya başladı.

Özbek tarafından görüşme sonrasında basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Özbek "Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi" dedi.

İmza toplama konusunda da açıklama yapan Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışlar ortadan kalktığını görüyoruz."