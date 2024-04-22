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22 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:36

TFF başkanı seçim tarihi değişmedi

Taraftarlar tarafından TFF başkan seçim tarihinin değişip değişmediğini merak ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyük Büyükekşi'nin konuyla ilgili açıklamalarını araştırıyorlar. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
TFF başkanı seçim tarihi değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18 Temmuz tarihinde yeni başkanın seçileceği seçimli genel kurulun yapılacağı açıklanmıştı. 

Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başkanlığını yaptığı heyet bu tarihin erkene çekilmesi için TFF mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. 

Görüşmenin ardından vatandaşlar TFF başkan seçim tarihinin değişip değişmediğini araştırmaya başladı. 

TFF başkanı seçim tarihi değişmedi - 1. Resim

Özbek tarafından görüşme sonrasında basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Özbek "Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi" dedi.

İmza toplama konusunda da açıklama yapan Özbek şu ifadeleri kullandı: 

"Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışlar ortadan kalktığını görüyoruz."

Kaynak: TGRT HABER
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