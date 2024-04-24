Tansiyon problemi nedeniyle uçakta rahatsızlanan İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

24 Nisan 2024 08:58 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:08

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı dün akşam Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşu sırasında rahatsızlandı.

Vatandaşlar tarafından İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ve neden rahatsızlandığı merak ediliyor.

İlber Ortaylı İzmir-İstanbul seferinin kalkış için kontrollerinin yapıldığı sırada tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.

Durum üzerine kabin ekibi harekete geçerek pilotun tekrardan kapıya dönmesini sağladı.

Doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yapılan açıklamada İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi odluğu belirtildi.

THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleştirildi.