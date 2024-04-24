Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin eden Astrolog Meral Güven hayatı ve biyografisi

24 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:06

Şampiyonluk için sınırda olan Galatasaraylıları kızdıran yorum! 'Fenerbahçe Şampiyon'

Şampiyonluk için sınırda olan Galatasaraylıları kızdıran yorum! 'Fenerbahçe Şampiyon'

Trendyol Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Astrolog Meral Güven'in hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir.

Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına dair yaptığı tahminler ile gündeme gelen Meral Güven Beyaz TV'de yayınlanan Nilüfer Zamanı adlı programa konuk olmaktadır.

Süper Lig'de son 3 yıldır şampiyon olan takımları tahmin eden isim 2022-2023 sezonu ile ilgili "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes şampiyon garanti Fenerbahçe olacak diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru şampiyon olacak" demişti.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de seçime 5 gün kala adaylardan birinin vefat edeceğini belirttiği iddia edilmişti. Ancak daha sonra bu paylaşımın sahte bir hesaptan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Meral Güven'in Instagram'da 685 bin takipçisi bulunmaktadır.